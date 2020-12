Parte l’ordinanza di Musumeci, Costa: “Non vanifichiamo tutto”

PALERMO – Oggi è il giorno dell’ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci che fissa le regole e i controlli per chi arriva in Sicilia. Il commissario per l’emergenza a Palermo e provincia, il dottore Renato Costa, dal fine settimana fa la spola tra porto e aeroporto. Da oggi i tamponi sono il passaporto per vacanze e rientri. “Sta cominciando ad arrivare tanta gente – spiega il commissario -. Solo dai traghetti da Napoli sono scese 160 persone. Finora abbiamo trovato un positivo. Nel fine settimana tra porto e aeroporto abbiamo controllato circa ottocento persone”. Ma le scene delle strade piene, anche a Palermo, per il weekend destano preoccupazione. In queste ore il governo sta riflettendo su ulteriori restrizioni. “Sì sono molto preoccupato – dice Costa – si rischia di vanificare tutto. Spero sempre che ci sia responsabilità, evitando imposizioni che causino tragedie economiche. Ma se la gente non capisce…”.