Covid, scatta la festa FOTO: maxi tombolata con anziani

GIARRE (CT) – Altro che distanziamento. Una vera e propria festa di Natale con tanto di pranzo a base di pesce, tombolata finale e foto di rito senza mascherine. Tutto nella provincia con il record siciliano di contagi, dove, in 40 giorni tra novembre e dicembre, il covid ha ucciso 446 persone.

Numerose segnalazioni, inviate alla redazione di LiveSicilia (redazione@livesiciliacatania.it), sollevano il caso: le foto sono state anche condivise su facebook. Ed è polemica.

Mangiata di pesce

Cento posti disponibili, tutto esaurito, almeno a guardare le foto. Un menù con un un prezzo “speciale” per tesserati della Pro Loco di Giarre. Appena 20 euro a persona per un antipasto marinato, beccafico, cozze gratinate, polpette di neonato (che ufficialmente è vietato per legge, ma grazie agli scarsi controlli è possibile indicarlo anche nei menù impuniti). E ancora, l’elenco è da buongustai, si va dal risotto cozze e vongole “al profumo di crostacei” alle caserecce. Non può mancare il “calamaro ripieno”: comprese anche bibite a volontà.

Tutti in uno stanzone, per diverse ore.

Distanziamento

Le misure anti covid, formalmente sarebbero state rispettate. Almeno sulla locandina, dove si parla di “tavoli da 4”. Ma nelle foto condivise, soddisfatto, dall’organizzatore della festa Salvo Zappalà, presidente della Pro Loco, si notano le tavolate, con anche 5 persone sedute una accanto all’altra e la foto è tagliata dall’inquadratura. E poi, lo stesso Zappalà, appare mentre fa il giro dei tavoli senza mascherina, con tanto di foto di rito, o con la mascherina abbassata. Accanto a lui ci sono ragazzi, 60 enni, anziani (in teoria soggetti a rischio), tutti con in mano un regalino della tombola. Vestiti, pacchi di caffè, ciascuno ha vinto qualcosa.

La critica

Alfio Cutuli lavora sulle navi da crociera. Da due mesi è a casa per le misure anti covid: “Mentre in piena pandemia – dice Cutuli – c’è chi sta rinunciando al proprio lavoro per tutelare la salute pubblica soprattutto quella degli anziani in quanto più vulnerabili, c’è invece chi organizza tombole di Natale per gli over 60 approfittando di cavilli burocratici senza alcun scrupolo morale”.

La replica

Abbiamo contattato Salvo Zappalà, presidente della Pro Loco di Giarre e organizzatore della tombolata. “Abbiamo rispettato le regole – dice a LiveSicilia – abbiamo rispettato il distanziamento, è tutto regolare, è stato un pranzo tra soci”. Qualche malalingua sostiene che, a Giarre, sia iniziata la campagna elettorale, ma Zappalà nega categoricamente: “Non sono tra i candidati, ho anche mandato a quel paese alcuni che, in queste ore, mi hanno attaccato per la tombolata”. Guarda le foto