Tacopina: “Speriamo di firmare il prima possibile il contratto”

CALCIO - SERIE C

“Manca anche l'accordo per l'affitto del Massimino. A noi quello giornaliero non va bene”

“L’avvocato Arena ha un dialogo con i rappresentati della Sigi e stanno cercando di trovare la quadra per il contratto preliminare. Speriamo di firmarlo il prima possibile, ma ci sono condizioni che devono incastrarsi al meglio. Sigi deve ridurre il debito e che deve essere scritto nel contratto”. Queste alcune delle dichiarazioni di Joe Tacopina ai microfoni di “Itasportpress” che parla della trattativa per l’acquisizione del club.

“Manca anche l’accordo per l’affitto del Massimino. A noi quello giornaliero non va bene e ho incontrato il sindaco Pogliese per trovare l’accordo”.

“Questo contratto – continua Tacopina – per colpa del debito che c’è attorno è un po’ complicato. Non è come acquisire una squadra o un club normale, qui c’è un debito enorme che dobbiamo accollarci”.

“Applicheremo il modello di business americano che è basato su 3 principi ben precisi e di egual importanza: le entrate dai media, le entrate dei biglietti delle partite e il marketing in generale e col Catania che è un brand importante crediamo di essere in grado di fare cose davvero importanti”.

L’italo-americano ha parlato anche di calciomercato e uno dei primi rinforzi potrebbe essere l’ex Bologna Franco Zuculini: “Sono già stato in contatto con lui. Franco sarebbe molto felice di venire a Catania. Il Catania è una squadra che attrae molti calciatori. Per l’atmosfera, il clima, il tifo. È un progetto interessante. Franco è una possibilità, dobbiamo vedere come sta fisicamente ma è uno di quelli che mi piace per le sue caratteristiche da leader”.

“Fuori dal Massimino c’è tanto spazio, un luogo per i tifosi sarebbe perfetto per consentire a loro e alle famiglie di andare anche qualche ora prima della partita. La gara – conclude Tacopina – è un evento che deve essere divertente, e anche prima ci deve essere spettacolo. Con musica, cibo e bevande. Catania è una delle città più importanti d’Italia. Pensiamo anche a investimenti importanti come l’organizzazione di concerti o altre manifestazioni simili all’aperto. Abbiamo tanti progetti e speriamo di realizzarli”.