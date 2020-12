TREMESTIERI – Opposizione contrariata per l’atteggiamento della maggioranza. Una dura nota da parte del gruppo Alternativa per Tremestieri contro i colleghi che terrebbero in aula comportamenti irrispettosi dal punto di vista istituzionale. Come quello, segnalato in una lunga nota, di abbandonare l’aula per far mancare il numero legale. Il tutto su alcuni emendamenti proposti al bilancio di previsione, approvato nella seduta del 21 dicembre scorso.

Le sedute a vuoto

Atteggiamenti, quelli denunciati dall’opposizione, che avrebbero comportato la sospensione della seduta del 16 dicembre, un rpimo rinvio al 17 e, infine, l’approdo dell’atto in aula il 21. “Gruppo Alternativa per Tremestieri e tanti altri colleghi hanno lamentato principalmente il metodo e la mancanza di coinvolgimento nelle scelte e nella programmazione per il 2021/22 – si legge nella nota.

La denuncia

Alternativa per Tremestieri denuncia “il silenzio assoluto da parte dell’amministrazione comunale” su alcune tematiche poste proprio dai banchi della opposizione che “pur apprezzando la correttezza del bilancio oltre del lavoro fatto dai dirigenti” ha fatto notare la necessità di apportare alcuni correttivi. “L’opposizione di Alternativa per Tremestieri, nell’intervento dal capogruppo Pappalardo, durato 30 minuti e interrotto più volte in maniera pretestuosa dai colleghi di maggioranza, in premessa, aveva evidenziato e sottolineato la correttezza e la legittimità del bilancio e il gran lavoro fatto da tutti i dirigenti. Aveva chiesto e fatto rilevare però, una serie di scelte che destavano dubbi e che buttavano ombre sul documento finanziario” – prosegue la nota.

Gli appunti dell’opposizione

Ecco alcuni esempi di quanto segnalato. 1) La perizia di un terreno non edificabile che negli anni precedenti aveva un valore di € 126.000/00 e adesso ad un tratto viene valutato per l’anno 2020 e seguire € 40.000,00. 2) I dubbi sul fatto che l’Amministrazione continua a concedere nulla osta a dipendenti di Tremestieri per essere trasferiti in altri enti o Comuni quando il nostro personale ha subito negli ultimi anni una riduzione notevole per via dei pensionamenti con il rischio di non poter garantire i servizi essenziali se non aumentando il carico di lavoro dei dipendenti rimasti in servizio. 3) Come mai, nell’anno 2020 era previsto, avendo la copertura economica, l’aumento delle ore ai dipendenti part-time, ma non sono state fatte e la previsione è stata rinviata per il 2021. 4) Un dubbio in particolare riguardava lo scomputo di oneri di urbanizzazione per un importo di € 255.727,00 a vantaggio di un PRIVATO che avrebbe, successivamente, realizzato opere pubbliche sul territorio di Tremestieri Etneo della quale non si conosce nulla né i termini dell’accordo, né dove sarà fatta questa OO.PP, né quando si farà e ne cosa sarà realizzato.

I ritardi

Denunciano poi “metodo arrogante e privo di rispetto istituzionale, utilizzato dall’amministrazione, nei confronti dei consiglieri riguardo i ritardi eccessivi nella consegna degli atti al Consiglio Comunale e che avevano determinato l’intimazione e la diffida di commissariamento, da parte del commissario nominato dalla regione” – si legge ancoraò Lamentando anche in questo caso “nessuna spiegazione, nessun chiarimento”.

Il bilancio approvato, ma non gli emendamenti

Il 21 dicembre, il bilancio di previsione viene approvato. “Bisogna precisare che sugli emendamenti e variazioni da apportare al bilancio, presentate dall’opposizione e da una parte della maggioranza con in testa il Consigliere Firrinceli, Cugno e Cosentino le proposte inspiegabilmente sono state respinte e bocciate senza dare la possibilità di parlare e di spiegare i contenuti, lasciando così i dubbi e le ombre del sospetto in esso contenute e per la quale gli stessi consiglieri si impegnano a vigilare sulla correttezza e la trasparenza delle procedure che seguiranno” – conclude la nota.