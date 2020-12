Rapinato in via Libertà: nel borsello aveva 25mila euro in contanti

PALERMO – Aveva fatto i regali di Natale comprando nel negozio Gucci in via Libertà a Palermo. Appena uscito dal negozio è stato aggredito e rapinato. Per pagare aveva preso un grosso rotolo di banconote. Una scena che qualcuno fuori dal negozio ha notato. Il giovane di 23 anni arrivato in via Enrico Parisi è stato aggredito e rapinato. Dopo una breve colluttazione, durante la quale la vittima sarebbe stata colpita con un pugno in faccia, il malvivente è riuscito a strappargli dalle mani la pochette dentro la quale c’erano oltre 25 mila euro.

Il giovane era andato nella boutique insieme ad alcune amiche, acquistando borse e accessori da regalare per Natale. Il giovane e le amiche, dopo le compere, sono usciti per raggiungere probabilmente la loro auto e tornare a casa. Proprio in quel momento il giovane è stato avvicinato da un uomo che gli ha scippato la pochette. Inutile il tentativo della vittima di reagire e opporsi alla rapina. Dopo l’accaduto sono intervenute le volanti di polizia che hanno avviato le indagini e le ricerche in zona. (ANSA).