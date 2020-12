Fauci su I love Sicilia: “Fidatevi del vaccino”

Intervista al medico italoamericano scelto come "siciliano dell'anno" come simbolo della lotta al Covid.

“Il vaccino è stato realizzato in un tempo record ma la velocità è il risultato di un grande progresso scientifico e non riflette una compromissione della sicurezza ma semmai manifesta gli straordinari progressi nella tecnologia”. Così Anthony Fauci, il direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive degli Stati Uniti, in un’intervista al mensile I love Sicilia, che lo ha scelto come “siciliano dell’anno” per via delle sue origini isolane: i nonni di Fauci, infatti, raggiunsero New York all’inizio del Novecento provenienti da Sciacca, nell’Agrigentino.

Fauci parla del suo retaggio italiano nell’intervista a I love Sicilia, firmata da Salvo Toscano: “La Sicilia? Per me è la mia origine, le mie radici”, dice il medico di fama mondiale che il presidente eletto Joe Biden ha voluto al suo fianco per proseguire la lotta degli Stati Uniti alla piaga del Covid-19.

