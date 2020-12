Ecco il primo vaccinato in Sicilia: è un medico del Civico – VIDEO

PALERMO – – Il primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo Massimo Geraci, 52 anni, è stato il primo medico vaccinato in Sicilia in occasione del Vax Day. La somministrazione del vaccino Biontech Pfizer è avvenuta nel padiglione 24 dello stesso ospedale, dopo la firma del consenso informato da parte del medico. Subito dopo il dottore Geraci saranno sottoposti al vaccino altri 55 sanitari e 30 anziani delle Rsa, così come prevede il Piano nazionale messo a punto con la Regione. Alle operazioni stanno assistendo il Governatore Musumeci e l’assessore alla Salute Razza. GUARDA IL VIDEO

Il secondo ad essere vaccinato è stato il presidente dell’Ordine dei Medici della Sicilia Toti Amato. Questa mattina saranno sottoposti al vaccino i nove rappresentanti dell’Ordine dei medici (uno per ogni provincia), cinque medici di medicina generale, cinque pediatri di libera scelta, cinque medici di continuità assistenziale e 10 rappresentanti del 118 (tra medici, infermieri e autisti soccorritori). Inoltre verranno sottoposti a vaccinazione tre rappresentanti dell’Ismett, tre della Fondazione Giglio di Cefalù e 15 dipendenti della stessa Arnas Civico. Nel pomeriggio toccherà ai primi 30 anziani delle Rsa. Nei giorni successivi e fino al 30 dicembre si procederà con le vaccinazioni al ritmo di 200 dosi giornaliere.