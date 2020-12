Troina, pronto il cambio in panchina: Raciti in bilico

TROINA – Il 2020 per il Troina non si è chiuso in maniera eccellente. La squadra annaspa in classifica e le ultime gare (tre per la precisione) dell’anno non si sono disputate a causa della positività al Covid di alcuni elementi.

Il mese di gennaio, almeno sul campo, sarà fitto di impegni e richiederà un grande sforzo per tutta la compagine, anche da parte dello staff tecnico che, però rischia di essere cambiato.

La società, infatti, non è felice dell’andamento della squadra e starebbe pensando ad una rivoluzione in panchina con l’esonero di Ezio Raciti, per affidare la guida tecnica all’ex attaccante di Palermo e Catania Beppe Mascara.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro, ma la decisione sembra essere già presa.