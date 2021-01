Follia “tutti senza mascherina”: aperitivo pre zona rossa FOTO

CATANIA – “Niente mascherina”, è la parola d’ordine del folle sabato pre zona rossa a Catania. Nella città con il record di contagi e di decessi per coronavirus, a poche ore dall’entrata in vigore nel nuovo Dpcm, giovani e meno giovani hanno dato il meglio di sé.

Leggi: “Le confessioni dei positivi: eravamo 50 a una festa”

Follia in centro storico

Centinaia di giovani senza mascherina in centro storico. A filmarli è stato l’imprenditore Mario Urzì, ristoratore costretto, da mesi, alla chiusura. Proprio mentre i venditori di porchetta e torrone occupano le principali postazioni di piazza Stesicoro.

“Guardate – dice l’imprenditore Urzì – non siamo noi ristoratori, con i locali chiusi, i responsabili dei contagi, ma loro”.



















Il trucchetto

Per le normative anticovid, non è possibile consumare prodotti all’interno dei locali, né creare assembramenti. Ecco il trucchetto: è sufficiente comprare qualcosa da bere o da mangiare e fare avanti e indietro, cioè muoversi. E allora musica a palla in piazza Stesicoro, il “cartoccio del terrone”, venduto dalla bancarella e poi, porchetta o panino del McDonalds. Ma non solo, gran parte dei locali si sono riconvertiti in esercizi da asporto: fino a sabato è stato possibile acquistare alcolici e consumarli in giro. Ecco l’aperitivo in pre zona rossa. Birra, aperol spritz, pizza a taglio, tutti insieme, rigorosamente, senza mascherina.

Ristoratori in ginocchio

I ristoratori hanno aperto i locali per protesta. A guidare il fronte catanese è l’imprenditore Roberto Tudisco: “Vorremmo sapere quando finirà tutto questo, vorremmo aver ricevuto i sussidi, ma abbiamo solo una certezza, ovvero che eravamo gli unici a far rispettare le regole nei nostri locali”.

Dopo il danno la beffa. Fino a ieri sera, giovani e meno giovani erano a spasso. Prima per lo shopping, adesso per mangiare e bere in centro storico.

Ma da oggi entra in vigore la zona rossa. Vedremo cosa cambierà.