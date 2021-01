PALERMO – La verità è custodita nella memoria del telefonino della povera bimba. Da alcune ore i medici dell’Ospedale dei bambini hanno dichiarato la sua morte cerebrale. Nella disperazione dei genitori e dei parenti si fa avanti, con sempre maggiore forza, l’ipotesi che sia morta per una delle sfide che i giovanissimi disputano su Tik-Tok’.

Il telefonino era nel bagno dell’abitazione in cui la piccola di 10 anni viveva con i genitori nel centro storico di Palermo. E c’era pure quella maledetta cintura che le stringeva il collo. Si smette quando non si ha più fiato. La sfida consiste in questo. E la giovane vittima, quando è stata soccorsa dai genitori, era cianotica. (leggi, “La psichiatra: attenzione al cellulare” e “Lo psicologo: Emergenza adolescenti”).

La piccola aveva un profilo privato sul social network. Significa che i video non sono pubblici, ma visibili solo agli “amici”. Stava sperimentando qualcosa che avrebbe dovuto fare vedere a qualcuno nei giorni a venire? Oppure emulava un altro giovanissimo amico che stava facendo la stessa in quel momento? Sono stati i genitori ad accennare alla storia di Tik Tok, al ‘blackout challenge’. Si realizzano dei video e ci si sfida, cercando di compiacere i propri followers e guadagnare pubblico anche a costo di stringersi una corda al collo.

Oggi è stato il giorno della disperazione (e lo saranno anche i giorni a venire), della morte cerebrale, del via libera all’espianto degli organi. Tocca gli investigatori della squadra mobile capire cosa sia accaduto partendo dal telefono che è stato sequestrato. Di sicuro la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo al momento a carico di ignoti ipotizzando il reato di “istigazione al suicidio”. Anche la Procura ordinaria ha avviato un’inchiesta.