Musumeci: “In atto c’è un piano di riconversione dell’edilizia sanitaria”

CATANIA – “C’è in atto un piano di riqualificazione dell’edilizia in Sicilia, di quelle strutture che appartengono alla Regione, attraverso le aziende ospedaliere o le Asp. Catania ne è ricca, con immobili che sono stati dismessi perché vetusti e fatiscenti. L’esempio più concreto è quello dell’ospedale ‘Vittorio Emanuel’ II’ realizzato nella seconda metà dell’Ottocento in quartiere storico della città che diventerà un polo culturale e museale. Stiamo lavorando nelle nove città capoluogo per potere definire un piano di riutilizzo della strutture per restituirle ai cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilina, Nello Musumeci, presentando il piano di intervento e recupero dell’ex ospedale Santa Marta di Catania. (ANSA).