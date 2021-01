PALERMO – Dopo l’ospedale di Petralia Sottana i carabinieri del Nas hanno fatto visita a Villa delle Ginestre, uno dei centri di vaccinazione anti Covid di Palermo. Anche qui nelle scorse settimane si erano verificate delle anomalie. Ad esempio quando si presentarono in massa gli odontoiatri avvertiti della possibilità di vaccinarsi attraverso una chat interna alla categoria.

I carabinieri al nucleo antisofisticazione di Palermo stanno acquisendo gli elenchi delle persone che si sono vaccinate per capire se ci siano stati o meno dei favoritismi. Voci di corridoio e qualche scatto social di troppo per celebrare l’evento hanno alimentano il sospetto che qualcuno abbia goduto di una corsia preferenziale anticipando i tempi. Insomma, si è imbucato.

“Se è accaduto chi lo ha fatto se ne assumerà la responsabilità”, aveva detto Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid dell’Asp palermitana. Che avava aggiunto: “Non a caso e per evitare che qualcuno provi a fare il furbo facciamo compilare un’autocertificazione nelle quale si dichiara di lavorare in una struttura dell’Asp”.