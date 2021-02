PALERMO– In questo tempo difficile diventa difficilissimo districarsi tra realtà, ombre e miraggi. Ed è semplice, forse, alle volte, perfino consolante crogiolarsi nel mito perenne, e nella cronaca che offre spunti rinnovabili, dello sfascio siciliano. Tuttavia, i numeri delle vaccinazioni, al momento, raccontano una storia un po’ diversa. Non siamo i campioni del mondo, però non siamo nemmeno gli ultimi della fila. E stiamo riuscendo a proteggere, con il completamento del cerchio, buona parte dei vaccinati con l’inoculazione della seconda dose.

Il vaccino in Sicilia

Secondo le ultime notizie che giungono dall’assessorato alla Salute, in Sicilia sono state già somministrate 182.292 dosi. Delle 103.000 persone che hanno ricevuto la prima dose, circa ottantamila hanno ricevuto anche la seconda, avviandosi dunque verso l’immunizzazione, per alcuni raggiunta per altri da raggiungere: una percentuale di oltre il 76 per cento. Un dato che viene giudicato confortante. Va, ovviamente, tenuto presente che le statistiche della Regione, che saranno poi trasmesse a livello nazionale, sono più aggiornate.

I dati del ministero

Ma pure il report del ministero della Salute sui vaccini dice che non siamo gli ultimi, seppure siano scatti meno ‘freschi’. Risulta, infatti, che in Sicilia sono state somministrate 172.385 delle 206.515 dosi consegnate, per una percentuale dell’83,5 per cento. Tredici regioni hanno fatto ‘meglio’. Però c’è un punto da considerare: in qualche caso ‘fare meglio’ può significare distribuire subito le prime dosi e avere difficoltà con le seconde. La Sicilia, con la sua ‘strategia della formica’, come è stata definita in assessorato, ha raggiunto una buona percentuale di immuni o in via di immunizzazione.

Gli over ottanta da proteggere

C’è poi la questione degli ultraottantenni da proteggere con le vaccinazioni. Si stanno mettendo a punto gli ultimi aspetti tecnici per avviare le registrazioni online – come sarà spiegato in una conferenza stampa – e iniziare con le somministrazioni. Si dovrebbe incominciare tra il 19 e il 20 febbraio, se non ci saranno intoppi.