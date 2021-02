Esa, le priorità: prevenzione del dissesto idrogeologico e viabilità rurale

Oggi si è tenuto un incontro tecnico, in digitale, tra l’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) e le Organizzazioni sindacali per l’attività di meccanizzazione agricola della stagione 2021 che, secondo le direttive di governo del presidente Musumeci e del presidente dell’E.S.A.Giuseppe Catania seguiranno queste priorità:

1) Prevenzione del dissesto idrogeologico;

2) viabilità rurale, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strade realizzate dall’E.S.A. nei decenni passati;

3) interventi manutentivi straordinari nei Parchi archeologici.

Giuseppe Catania

Nei prossimi giorni saranno formalizzati gli accordi istituzionali con il Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico e con i Direttori dei parchi archeologici. Sarà emanato, inoltre, un avviso pubblico per i Comuni, con l’obiettivo di definire un programma di azioni per la “viabilità rurale” di interesse agricolo.

La nuova mission vuole ridare dignità ai lavoratori, anche a partire dalle divise di appartenenza all’Ente. Il Direttore Generale Dario Cartabellotta:

“Stiamo lavorando affinché il 19 febbraio vengano definiti tutti gli elementi strategici del programma, propedeutici all’avvio della campagna 2021”. Aggiunge il dirigente del Servizio Franco Greco: “Gli obiettivi strategici di nuova definizione valorizzeranno, ancora una volta, le professionalità dei nostri “trattoristi” nell’esecuzione delle nuove attività.”

Conclude il Presidente dell’Esa, Giuseppe Catania: “Importante riprendere l’ascolto delle parti sociali e riuscire, grazie alla nuova mission voluta dal governo Musumeci, per cui ringrazio il Presidente e l’assessore Scilla, si sta tracciando una prospettiva di rilancio per l’Ente, che ridia dignità innanzitutto agli stessi lavoratori, impegnati in prima linea nei servizi di competenza, e contemporaneamente avviare altre funzioni strategiche utili al rilancio delle politiche agricole siciliane.”