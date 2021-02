Ferisce il convivente con un fendente: concessi i domiciliari in struttura

CATANIA – Domiciliari in una struttura nel messinese. La gip Anna Maria Cristaldi ha accolto l’istanza del difensore Michele Pansera ed ha ordinato la revoca degli arresti in carcere per la 49enne arrestata qualche giorno fa dai carabinieri della Stazione di Mascali, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre, per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. La donna, a seguito di una violenta lite – secondo la ricostruzione accusatoria – scoppiata per gelosia, ha colpito con un fendente il convivente. L’arrestata nel corso dell’udienza di convalida ha dato la sua versione dei fatti respingendo gli addebiti. Ma per il gip il racconto della 49enne non collide con quanto emerso dai carabinieri arrivati sul posto. Per questo motivo ha convalidato l’arresto, ma disponendo i domiciliari in comunità.