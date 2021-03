Luna Rossa ko, New Zealand a un punto dalla vittoria finale

Trionfo vicino per i neozelandesi in Coppa America. Nella sesta giornata di regate nel mare di Auckland (Nuova Zelanda), Te Rehutai ha allungato il vantaggio su Luna Rossa portandosi sul 6-3. L’annullamento della seconda regata di giornata ha rinviato a domani il possibile trionfo dei padroni di casa nella 36ma edizione dell’America’s Cup, e il sogno di rivincita del team italiano che per restare in gara dovrà vincere tutte le prossime sfide. Oggi erano in programma gara 9 e gara 10. La prima è cominciata in forte ritardo per il vento molto debole e instabile. Ma dopo il via ne è venuta fuori una battaglia entusiasmante, che il team allestito dal gruppo Prada Pirelli ha condotto in maniera molto aggressiva e spettacolare, ed ha perso solo nelle battute conclusive.

I neozelandesi si sono così aggiudicati gara 9, e portati sul parziale di 6-3,; gli basta un altro punto e il trofeo è loro. Gara 10 invece non si è disputata per il vento ancora debole e instabile rilevato a pochi minuti dall’orario limite imposto dal regolamento per lo svolgimento della prova, le 18 locali, le 6 in Italia. Gli organizzatori hanno perciò rimandato tutti a casa, appuntamento a mercoledì. Luna Rossa può ancora farcela e le prossime ore serviranno a mettere a punto la gara di domani, ultima chance per non tornare a casa a mani vuote.