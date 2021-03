Costumati, dalle Acli alla politica al fianco di Leoluca Orlando

PALERMO – Una vita nelle Acli, l’esperienza a Palazzo delle Aquile negli anni Novanta e ora il ritorno al fianco di Leoluca Orlando: Toni Costumati entra nella giunta comunale di Palermo con le deleghe al Verde, alla Reset, al Patrimonio e ai Cimiteri. Funzionario alla Regione Sicilia, 61 anni, già commissario straordinario di Ipab, Costumati muove i primi passi nel mondo dei giovani delle Acli negli anni Ottanta: un percorso, quello nel mondo dell’associazionismo cattolico, che dura ancora oggi con vari ruoli e che lo porta ad affacciarsi anche alla politica.

Nel 1990 infatti arriva l’elezione al consiglio comunale di Palermo nella lista della Democrazia Cristiana, per poi nel 1992 diventare assessore alle Attività sociali fino alle dimissioni che contribuiscono al ritorno alle urne. Costumati cammina al fianco di Leoluca Orlando e nel 1993, anno dell’exploit del Professore con la Rete, viene confermato a Sala delle Lapidi con una lista civica che si rifà alle Acli, divenendo capogruppo e poi vicepresidente del consiglio comunale in piena Primavera. Nel 1997 arriva la terza elezione, stavolta nel Partito popolare italiano, soggetto che poi confluirà nella Margherita che a sua volta si scioglierà nel Partito Democratico: percorso che Costumati segue fedelmente, fino a entrare nel 2015 nella segreteria provinciale dei dem come responsabile organizzativo in quota renziana. La vicinanza con Davide Faraone non viene mai meno: nel 2019 è il candidato unico alla segreteria provinciale del Pd, salvo poi decidere di lasciare i dem per Italia Viva sempre al fianco di Faraone e del capogruppo Dario Chinnici.