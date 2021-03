PALERMO – “Ho assunto l’interim dell’assessorato alla Salute e lo terrò fino a quando riterrò opportuno e necessario farlo: voglio assicurare ai siciliani che il governo non defletterà di un solo centimetro dal percorso fatto finora con l’assessore Razza e tutto l’Esecutivo”. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, prende la parola all’Ars in apertura della seduta pomeridiana dedicata alla finanziaria e torna così sulle dimissioni dell’assessore Ruggero Razza, indagato dalla procura di Trapani nell’inchiesta sui dati della pandemia in Sicilia. “Andremo avanti dritti, senza una tregua di un solo minuto – ha sottolineato il governatore -. Lo impone la pandemia, lo impone la volontà dei siciliani, lo impone il nostro dovere istituzionale”. Musumeci, che ha letto in AUla la lettera inviatagli da Razza, ha spiegato: “Stamattina ho incontrato l’assessore, era molto provato. Mi ha consegnato la lettera di dimissioni, che è stata protocollata”.

Le opposizioni lo avevano lasciato intendere nella seduta di questa mattina: non è possibile andare avanti con la finanziaria senza affrontare l’inchiesta sui dati dell’epidemia da Covid-19 elaborati dai vertici del dipartimento Dasoe e sul coinvolgimento dell’assessore alla Salute, indagato nell’inchiesta insieme con la dirigente Generale Maria Letizia Di Liberti. La seduta, comunque, andrà avanti con l’esame del ddl di stabilità. LA vicenda Razza sarà affrontata subito dopo il via libera di Salòa d’Ercole alla finanziaria.

Gianfranco Miccichè in mattinata aveva cercato di tenere dritta la barra: “Abbiamo una finanziaria da portare avanti, il nostro compito è di approvare la manovra”, sono state le parole del presidente dell’Ars che ha comunque garantito: “Il presidente della Regione sarà in Aula nel pomeriggio e decideremo serenamente quando affrontare il tema dell’inchiesta”. Così è stato: l’Aula è tornata a occuparsi della manovra. in una sorta di bolla che l’ha isolata dalla bufera giudiziaria che ha investito il governo.