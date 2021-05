Gasparri “benedice” il Musumeci bis: “Forza Italia in prima fila”

ROMA – Maurizio Gasparri interviene sulla ricandidature di Musumeci. “Ho appreso con piacere che il Presidente della Regione Sicilia intende riproporre la sua candidatura quando nell’isola si voterà per le elezioni regionali. Nello Musumeci, che conosco e stimo da tempo, sta guidando con energia la Regione Sicilia in una fase complicata per l’intera Italia. Intorno a lui l’unità del centrodestra confermerà, con un ruolo decisivo di Forza Italia, il governo di centrodestra. È positivo che queste decisioni vengano assunte tempestivamente nel quadro di un rapporto armonioso e collaborativo della coalizione di centrodestra, sia per affrontare in maniera più incisiva l’ultima parte della legislatura in corso, sia per preparare con spirito progettuale le prossime scadenze elettorali. Forza Italia sarà come sempre in prima linea accanto a Nello Musumeci a cui auguro buon lavoro per questa fase e per le scadenze che lo attendono”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia. (ANSA).