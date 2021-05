La segnalazione: cestini gettacarta stracolmi in zona Zisa

Cestini gettacarta traboccanti di rifiuti, In via Costantino Lascaris. Si tratta di una strada molto transitata che dalla zona Tribunale conduce al Castello della Zisa. “Da parecchi mesi i cestini non vengono svuotati e noi residenti viviamo in questo degrado”, racconta Fulvio Messina, un lettore che attraverso le foto scattate ai cestini lungo la strada mostra lo stato in cui versa il quartiere. La seganalazione è stata inviata via Whatsapp al numero di Livesicilia +393208686038.









Il problema non riguarda solo il centro, ma anche zone leggermente più periferiche. “Chiediamo un servizio di pulizia della città migliore perché tali spettacoli danneggiano sia i palermitani che i tanti turisti che dovrebbero tornare ad affollare la nostra città”.