Lutto nel mondo del calcio, addio a Tarcisio Burgnich

MILANO – È morto a 82 anni Tarcisio Burgnich. L’ex difensore, tra le altre, del Palermo (con cui giocò una stagione), di Inter e Napoli è scomparso nella notte dopo una lunga malattia. Era stato campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970.

Il ricordo del Palermo calcio

“Nel 61-62 dalla Juventus arrivò a Palermo Tarcisio Burgnich. Fece un solo gol: contro la Juventus, a Torino in una storica vittoria rosanero per 2-4. Alla fine quell’anno in serie A il Palermo arrivò ottavo, la Juve dodicesima. E Tarcisio rimase per sempre nei ricordi della nostra città”. Con questo ricordo il Palermo calcio ha affidato ai suoi canali sociali il messaggio di cordoglio per la morte di Tarcisio Burgnich. Il difensore indossò la maglia rosanero per una stagione, nel 1961/1962 mettendo insieme 31 partite e un gol. A Palermo arrivò dalla Juventus in cambio del portiere Roberto Anzolin, poi la cessione all’Inter. “Oggi se n’è andato – continua la nota del club rosanero – ma non se ne andrà mai. A Burgnich il ricordo affettuoso di tutto il Palermo FC”.(ANSA)