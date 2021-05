CATANIA – Una perizia mette nero su bianco una nuova verità sul decesso del militare Stefano Paternò avvenuto a 15 ore dal vaccino Astrazeneca. Avrebbe avuto “troppi anticorpi” e, dopo il siero del vaccino, non avrebbe retto. La notizia è stata confermata a LiveSicilia dai legali dello studio Seminara che assiste i familiari.

La colpa del decesso potrebbe essere di una, purtroppo, terribile fatalità: “Era stato positivo al covid, da asintomatico”. Ma i periti confermano la sussistenza della “correlazione col vaccino Astrazeneca”.

La Procura getta acqua sul fuoco, spiegando che la correlazione col vaccino va letta in relazione al caso specifico, cioè al decesso di Paternò, che aveva avuto da poco il covid e non a un problema del vaccino stesso. Il vaccino Astrazeneca, ricordiamo, è stato ritenuto sicuro dalla comunità scientifica.

La perizia

A causa del covid, il militare avrebbe avuto una quantità di anticorpi eccessiva e il siero Astrazeneca sarebbe stato fatale. “Sussiste correlazione eziologica – scrivono i periti, come confermano i legali a LiveSicilia – tra il decesso e la somministrazione del vaccino anticovid19 AstraZeneca”.

E ancora, spiegano i legali dello Studio Seminara: “La causa e i mezzi del decesso di Stefano Paternò devono essere ricondotti all’arresto irreversibile delle funzioni vitali, consecutivo ad ARDS (sindrome da distress respiratorio acuto)”.

È bene precisare, ancora una volta, che la “correlazione”, come sottolinea la Procura, va vista in relazione al caso specifico e non a un problema oggettivo del vaccino Astrazeneca, ritenuto sicuro per tutti i beneficiari.