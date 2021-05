PALERMO- Continua il caos nelle aree d’emergenza no Covid palermitane, sottoposte a una fortissima pressione per via della mancanza di posti letto per le altre patologie che non siano il Coronavirus. Abbiamo visto un video che si commenta da solo e ve lo mostriamo. Siamo al pronto soccorso del Civico, con le ambulanze in fila.

IL VIDEO

La polizia in ospedale

Al pronto soccorso del Civico – secondo le notizie che abbiamo raccolto – c’è molta tensione ed è arrivata anche la polizia. C’è difficoltà a ricoverare i pazienti nei reparti. Anche i numeri confermano la crisi. la schermata online dice che ci sono settantuno persone, con un indice di sovraffollamento del 322 per cento. Ma, dalle immagini che arrivano e che abbiamo documentato, la situazione sembra caotica oltre il dato aritmetico.

La riapertura dei posti letto

Proprio per cercare di correre ai ripari, è stata avviata la rimodulazione dei posti letto da Covid a ‘normali’ in alcuni reparti, come abbiamo raccontato. Ma lo stato di sofferenza riguarda tutti i pronto soccorso. Le voci che abbiamo ascoltato riportano uno stato di stress a livelli altissimi.

Problemi con una persona detenuta

“Viviamo momenti di tensione, sì – conferma il dottore Massimo Geraci, primario del pronto soccorso, raggiunto da LiveSicilia.it -. Oltretutto qui c’è anche, da tre giorni, un paziente detenuto e qualche persona non meglio identificata, credo tra parenti e amici, si sta registrando al triage e chiede di parlare con lui. Il personale è molto preoccupato”.