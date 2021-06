Covid, da oggi il coprifuoco slitta alle 24, altre 4 regioni in zona bianca

Da oggi il coprifuoco slitta a mezzanotte e Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno in zona bianca. Week end da record per le somministrazioni di vaccino anti-Covid: per il secondo giorno consecutivo sono state raggiunte le 600mila iniezioni nell’arco di 24 ore. Previsto per la prossima settimana l’arrivo di circa 4,1 milioni di dosi. Registrati 51 morti per il Covid nelle ultime 24 ore, i positivi sono stati 2.275.

E nel Paese che riparte, presto potrebbe cadere l’ultimo divieto, quello di ballare: è previsto martedì prossimo un incontro sulle discoteche. I locali potrebbero ripartire a luglio, ma è quasi certo che sarà necessario avere il green pass soprattutto alla luce dello sprint sulla campagna vaccinale per i giovani. Il Piano in queste ore continua a macinare record (1,2 milioni di dosi in 48 ore) e procede spedito più della nuova variante ‘Delta’ del Covid, che al momento spaventa invece la Gran Bretagna.