Furto nella Casa del Volontariato FOTO “Duro colpo, ma non ci fermiamo”

Catania – Fino ad oggi quel luogo non era mai stato toccato. Perché la sede della Misericordia di Librino al viale Castagnola 4 è un po’ una seconda casa per tanti bimbi del quartiere, dove giocare, imparare, fare i compiti. Ed è un rifugio per gli anziani e per le famiglie che frequentano la vicina parrocchia della Resurezzione del Signore Uno dei cuori pulsanti della città satellite, dove da anni si coltiva legalità, speranza e futuro. Ma la notte scorsa qualcuno si è introdotto nella casa del volontariato del Csve forzando una grata sul tetto. Hanno rubato pc, materiale informatico, audio e video, attrezzature sanitarie e hanno messo a soqquadro uffici e stanze.

Un brutto segnale. Dopo il furto ai Briganti e il rogo che ha distrutto il loro pulmino, un altro simbolo della forza delle associazioni di volontariato a Librino è diventata bersaglio di balordi. Le indagini su quanto accaduto sono nelle mani dei carabinieri della compagnia di Fontanarossa, dove è stata presentata la denuncia da parte dei componenti del Centro Servizi per il Volontariato Etneo.

Già stamattina i volontari si sono rimboccati le maniche e hanno cercato di mettere tutto in ordine. Non sarà certo un furto a scoraggiare la loro attività. “È un doloroso colpo al lavoro quotidiano dei nostri volontari, ma principalmente un danno a tutte le famiglie, i giovani e gli anziani di Librino, che da anni proprio nella Casa del Volontariato trovano un punto di riferimento forte, stabile e credibile”, afferma Santo Carnazzo, storico volontario della Misericordia di Librino e consigliere del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo.

“Le nostre attività non si fermano, continuano con la stessa volontà di sempre e con l’obiettivo chiaro e concreto di essere un presidio di legalità e un reale motore di sviluppo del territorio. Il nostro impegno permane – conclude – quale testimone quotidiano del ruolo essenziale del volontariato nella nostra terra”.