CATANIA. Un battesimo avvenuto presso la sede della Città Metropolitana di Catania e che ha visto una grande partecipazione (nel pieno rispetto della normativa anti-Covid) di numerosi operatori sanitari.

Nasce ufficialmente Creoss con quattro sedi ramificate in Sicilia: a Palermo, Messina, Siracusa e – appunto – Catania.

Un’associazione che si sviluppa nel mondo del Settore Sanitario e che si rivolge alla figura dell’O.S.S., l’Operatore socio-sanitario che un ruolo tutto’altro che di secondo piano ha rappresentato in questi tempi difficili di pandemia.

“Servizi gratuiti”

“Creoss nasce per dare ai servizi a tutti gli operatori sanitari nel contesto dell’Oss che è ormai una figura sanitaria continuamente in evoluzione – spiega Giuseppe D’Angelo, presidente di Creoss -. Sono tanti i servizi che metteremo a disposizione in modo assolutamente gratuito e lo faremo anche con corsi di aggiornamento e convenzioni.

Ribadisco un concetto: occorre dare forza a questa figura professionale”.

Nel corso della presentazione avvenuta giovedì scorso, 3 giugno, ed alla quale è intervenuto anche il sindaco di Catania e della Città Metropolitana, Salvo Pogliese, è stato presentato anche un manuale che diventa utile, se non addirittura necessario, per gli studi e la formazione.

“Occorre mettersi in gioco”

“Nasciamo come ente di formazione con Sicilia Sviluppo – interviene il vice presidente, Salvo Faraci: è la formazione il binario giusto per poter avviare un collegamento col mondo del lavoro in modo professionale. Occorre sempre mettersi in gioco viste le tante sfide che il mondo moderno mette oggi in campo”.

L’organigramma

Presidente, Giuseppe D’Angelo; Vice presidente, Salvo Faraci; Antonio Arcoria, segretario; Dario Ciaffaglione.

Consiglieri: Alessandro Floresta, Giuseppe Calì, Massimo Di Guardo, Salvatore Giustolisi, Placido Tirenni, Giuseppe Bonadonna, Angelo Sole, Alessandro Pennisi, Giuseppe Leonardi, Antonio Nicolosi, Giuseppe Vinci, Damiano Motta, Loriana Calderone, Noemi Di Gregorio, Monica Pizzino, Mariarita Palazzo, Giusy Giuffrida, Daniela Catalfo, Lucia Lauzza, Damiano Motta, Antonio Nicolosi, Giuseppe Vinci.