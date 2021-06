Palermo, Filippi confermato: ora la squadra del prossimo anno

PALERMO – Il Palermo ha deciso di continuare con Filippi in panchina. La decisione è stata presa dopo l’incontro tra il tecnico e il presidente Mirri negli uffici del Barbera.

Il tecnico, già dopo l’eliminazione dai playoff, aveva fatto presente di essere pronto a rimanere senza alcun problema. Lo stesso aveva fatto il presidente in conferenza stampa la scorsa settimana, facendo presente che avrebbero avuto un colloquio e così è stato.

Filippi per la prossima stagione guiderà la squadra che proverà a conquistare la promozione in Serie B, ma che sarà diversa rispetto a quella che ha concluso questo campionato. L’allenatore di Partinico vorrebbe almeno cinque giocatori nuovi in squadra, con conseguenti uscite di giocatori che non sono più congeniali al progetto.

Il budget, però, non sarà illimitato. Mirri ha fatto presente che le cifre disponibili saranno circa 5 milioni, ma si spera di arrivare a quello disponibile lo scorso anno. In questo caso, però, si dovrà operare sul calciomercato con qualche cessione come quella di Lucca che interessa a club di categorie superiori, che potrebbe essere seguito da compagni di squadra con un ingaggio alto e che la società preferirebbe cedere.

In uscita, oltre Martin che non vedrà rinnovato il proprio contratto, sembra ci sia Crivello che non ha trovato spazio con Filippi. A seguirlo potrebbe esserci Saraniti che ha varie richieste, ma la sua volontà è quella di rimanere in rosanero per giocarsi le sue carte. A salutare potrebbero anche essere i diversi calciatori con il contratto in scadenza nel 2022 che, sempre come dichiarato da Mirri in conferenza, non sono una priorità per il club.