Palermo, Filippi confermato in panchina: c’è l’ufficialità

PALERMO – Mancava solo l’ufficialità, ma adesso c’è anche questa. Il Palermo conferma in panchina il tecnico Giacomo Filippi per il prossimo campionato. L’allenatore ed il club hanno raggiunto l’accordo economico per la prossima stagione. Quella che avrà inizio tra qualche mese, sarà la seconda come primo allenatore per Filippi, ma la prima che da inizio campionato.

Di seguito il comunicato del club rosanero:

Il Palermo comunica di aver aggiornato gli accordi economici con l’allenatore Giacomo Filippi per la guida tecnica della prima squadra in vista del prossimo campionato di Serie C, 2021/2022. Lunedì 14 giugno l’allenatore del Palermo e il direttore sportivo Renzo Castagnini interverranno in conferenza stampa alle ore 10:00. Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 09:50 per partecipare alla conferenza.