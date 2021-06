Tentato omicidio: il quasi investimento e l’accoltellamento

CATANIA – Serata di follia tra due cognati nel centro di Palagonia, in provincia di Catania. I Carabinieri hanno arrestato un 29 anni con l’accusa di tentato omicidio, violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e lesioni personali e un 28enne, per lesioni personali con l’utilizzo di oggetto atto ad offendere.

In via Vittorio Emanuele, i due cognati (il 29enne e’ convivente con la sorella del 28enne), dopo un acceso diverbio per pregressi disaccordi familiari, avvenuto attraverso i finestrini delle loro rispettive auto, hanno messo in scena una reciproca azione ritorsiva.

Il 29enne ha tanponato violentemente il veicolo a bordo della quale, oltre al cognato ed alla consorte, era presente sul sedile posteriore il figlio di 9 anni della coppia. L’uomo ha tentato piu’ volte di travolgere il rivale, nel frattempo sceso dal veicolo, evento non verificatosi solo grazie alla prontezza di riflessi della vittima che per ben due volte e’ riuscito a defilarsi immediatamente prima dell’impatto.

