Ferraù: “Servono 800 mila euro per l’iscrizione. Cerchiamo investitori”

CATANIA – Il Catania e la Sigi provano a fare chiarezza sulla raccolta fondi avviata qualche giorno fa. Ha provato a farlo l’avvocato Giovanni Ferraù, intervenuto in conferenza stampa.

“È inutile oggi parlare del passato. Qualcuno voleva aggraziarsi la città – dichiara Ferraù riferendosi a Tacopina – e io mi sono fatto rapire dal sogno americano. Abbiamo sbagliato ma sono sicuro che la piazza capisca che il sogno americano era un illusione. I soldi dei soci SIGI sono stati messi direttamente da loro senza intermediazioni, Tacopina invece si presentava come intermediario di un ipotetico pool di investitori, è inadempiente contrattualmente perché non ha pagato il prezzo pattuito di un milione”.

“Oggi non volevo neanche parlare di questo argomento perché lo ritengo inutile. Bisogna dare attenzione a chi vuole la salvezza del Catania non chi sparge odio. Però, la verità va detta ed è che SIGI ha stipulato un pre-contratto che non era subordinato a nessuna omologa del Tribunale ma solo ad un debito di 16 milioni come cifra massima da rispettare, con la differenza, in caso di imprevisti dell’ultimo minuto, che sarebbe stata immessa da SIGI senza alcun ritorno economico”.

“Oggi abbiamo la necessità, tutti insieme, di risollevare le sorti del Catania perché ha una rilevanza sociale particolare. Ringrazio i sostenitori che hanno già sottoscritto una donazione. C’è da salvaguardare un patrimonio della città che altrimenti verrebbe meno. Sigi aveva programmato un immissione di denaro importante, a queste si sarebbero aggiunte quelle non garantite da alcuni sponsor. La raccolta fondi è integrativa perché cerchiamo persone disposte a mettere 15 milioni di euro. Oggi è il momento dell’unità e della compattezza e della compartecipazione del Calcio Catania fino al 28 giugno”.

“SIGI si è impegnata di versare una cifra importante e all’appello mancano 800 mila euro, iscrivere la squadra garantirà di allontanare gli avvoltoi e cercare nuovi investitori che possano immettere 15 milioni di euro per rilevare la società . Noi, pur garantendo la continuità aziendale, vogliamo un investitore da 15 milioni di euro seri. Per arrivare a questo bisogna però completare l’iscrizione del 28 giugno”.