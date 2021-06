Pomeriggio di follia in via Magliocco, 3 carabinieri picchiati

PALERMO – Tre carabinieri picchiati e due giovani arrestati. È questo il bilancio di un pomeriggio di violenza in centro a Palermo. I militari ieri avevano notato due ragazzi mentre fumavano una canna in via Magliocco, strada del centro città, a pochi passi da via Ruggero Settimo, la strada dello shopping dei palermitani. Quando i carabinieri si sono avvicinati sono stati accerchiati dai ragazzi. All’inizio erano in cinque poi via via sono diventati molti di più.

Via Magliocco di pomeriggio e di sera è affollata da tanti giovanissimi. Si tratta di una delle prime strade pedonalizzate tanti anni fa a Palermo. Il raduno dei ragazzi si fa troppo spesso caotico. Via Magliocco ha perso la tranquillità e il decoro di un tempo. Viverci e lavorarci è diventato difficile. Alla richiesta di mostrare i documenti un diciannovenne ha inveito contro i militari. Si tratta di un incensurato. Le sue iniziali sono F.G.. Il ventottenne, A.V., soffrirebbe di problemi psichici e ha dei precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. Hanno cercato di allontanarsi quando in via Magliocco sono arrivati i rinforzi dei carabinieri.

I due fermati per violenza e resistenza, in attesa dell’udienza di convalida, i due fermati si trovano ai domiciliari. I carabinieri hanno una prognosi di 10 giorni. Hanno riportato contusioni all’addome e diverse escoriazioni. Sono in corso le indagini grazie ai sistemi di videosorveglianza per risalire ad altri giovani che avrebbero preso parte all’aggressione.