I vertici di Forza Italia: “Centrodestra sia unito così come chiede la gente”

GIARRE. “Alle prossime Amministrative nel catanese, il centrodestra deve puntare sull’unità della coalizione intorno ai programmi e ai valori del buongoverno, poiché questo è l’unico percorso che gli elettori intendono premiare, lontani da equivoci e divisioni. Dobbiamo aggregare anche le forze civiche e scegliere, dove possibile, dei candidati sindaco dal profilo autorevole, credibile e popolare. Forza Italia intende lavorare ovunque in questa ottica, per favorire l’unità del centrodestra e offrire ai cittadini una prospettiva chiara di buona amministrazione. Lo faremo a partire dalle città più strategiche come Giarre, dove FI è in campo per riportare, dopo decenni di assenza, il proprio simbolo al Consiglio comunale sostenendo un candidato sindaco affidabile e competente”.

“In questo senso il profilo di Patrizia Lionti, apprezzata professionista giarrese, proposto dagli alleati di Fratelli d’Italia, appare come una soluzione seria e di qualità. Lionti aggrega il centrodestra intorno a un’identità chiara, diventando la proiezione delle componenti più dinamiche della società che da tempo, a Giarre, reclamano spazio e rappresentanza. Questo è il momento in cui la politica, da Roma in giù, è chiamata a scegliere la responsabilità e la serietà, così come ci chiedono i cittadini. Da qui vogliamo partire, al fianco degli alleati, per far vincere il centrodestra a Giarre e in tutti i Comuni al voto in provincia di Catania”.

Lo scrivono in una nota il commissario di Forza Italia Marco Falcone, il commissario FI Giarre Alfio Papale e i vicecommissari locali Pippo Donzello e Francesco Pio Leotta, a proposito della scadenza elettorale del prossimo 10 ottobre.