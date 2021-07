Roghi, scene da bombardamento e focolai nei villaggi a mare FOTO

L'emergenza nella zona sud non è ancora finita. Ricognizione nell'epicentro del rogo scoppiato ieri.

Via Palermo e via Fossa Creta a Catania durante la ricognizione del sindaco. E dopo i focolai ai Villaggi a Mare e roghi di sterpaglie a Lineri (Misterbianco)

CATANIA – L’emergenza non si è ancora conclusa e la speranza è che oggi non ci siano altri roghi. Sono ancora attivi i focolai sulla fascia costiera a sud di Catania. Da San Francesco La Rena ai villaggi a mare di Vaccarizzo si stanno susseguendo le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, supportata dalla macchina dei soccorsi coordinata dalla Prefettura. Ancora critica la situazione anche alla zona industriale di Catania con diversi roghi ancora da spegnere.

Sono oltre 100 le richieste in coda. Ma dalla sala operativa dei pompieri stanno richiamando per verificare se è ancora necessario l’intervento. Quindi i numeri probabilmente nell’arco delle ore potrebbero diminuire.

Da Ragusa e Messina stanno arrivando quattro squadre di rinforzo al fine di poter dare nuova linfa ai vigili del fuoco di Catania che sono stremati. Molte le ore di straordinario che stanno espletando per poter garantire continuità agli interventi.

È partita la conta dei danni. Questa mattina, il sindaco di Catania Salvo Pogliese con l’assessore comunale Fabio Cantarelle, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e Marco Romano della Protezione Civile, stanno svolgendo una ricognizione nell’epicentro del disastro. Quello che stanno vedendo è davvero inquietante: a Via Fossa Creta, via Palermo e via Letta ci sono auto incendiate e case interamente distrutte dalle fiamme.