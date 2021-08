Incendi: bruciano i boschi delle Madonie, in azione i Canadair

SAN MAURO CASTELVERDE (Palermo) – Canadair in azione da questa mattina nella zona di San Mauro Castelverde, sulle Madonie. Nella zona boschiva già presa di mira nei giorni dagli incendiari, nuovi roghi sono stati appiccati dalla prime ore dell’alba. Oggi le temperature sono molto alte ed è scattato lo stato di allerta. I vigili del fuoco e i forestali sono dislocati nel territorio per cercare di prevenire la diffusione delle fiamme. Una battaglia impari contro gli incendiari che in questi giorni hanno mandato in fumo centinaia di ettari di boschi e macchia mediterranea.