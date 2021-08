Settanta incendi nel Mezzogiorno d’Italia: compresa la Sicilia

Si continua a lavorare per domare gli incendi che continuano a divampare in queste ore in Italia, in particolare nel Mezzogiorno.

“Al momento il fenomeno degli incendi boschivi è particolarmente avvertito nelle regioni del Mezzogiorno e soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia che sono interessate da ondate di calore come sta accadendo nella vicina Grecia. Al momento ci sono circa 70 incendi in atto, soprattutto in quelle tre regioni”. A spiegarlo è il colonnello Marco Di Fonzo, comandante del Nucleo Informativo Antincendio Boschivo del Comando Carabinieri Tutela Forestale.

“Nei prossimi giorni, e in particolare domani e dopodomani, si prevedono temperature ancora più alte e quindi perdura il periodo di massima allerta” aggiunge il colonnello Di Fonzo che sottolinea: “chiediamo la massima collaborazione da parte della cittadinanza. È importante che abbiamo tutti comportamenti idonei per non favorire i roghi”.