Palermo, tutti accampati in spiaggia: disattesa ordinanza di Musumeci

PALERMO – Accampamenti, vere e proprie tendopoli nella borgata marinara palermitana Arenella, nel cuore della settima circoscrizione.

Sulla questione, sollevata alle porte della festività di ferragosto, da alcuni media, è intervenuto il consigliere di quartiere in quota Forza Italia Natale Puma che, durante la stagione estiva, ha inoltrato al Comune di Palermo, ben 8 pec (Posta Elettronica Certificata), senza, tuttavia, ricevere mai una risposta.

“Un’amministrazione – ha commentato Puma – deve avere il coraggio delle proprie azioni. Pensavo che otto mail potessero bastare, ma evidentemente, mi sbagliavo. Il problema non riguarda solamente la spiaggia dell’Arenella ma anche tutte le altre della settima circoscrizione. Insomma, anche quest’anno gli arenili verranno sgomberati l’anno prossimo”.

Tutto ciò nonostante le ordinanze

A poco o forse addirittura, evidentemente, a nulla è servita l’ordinanza sindacale n. 140 del 10 agosto 2021 firmata da Leoluca Orlando che, al fine di contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19 ancora in corso, vietava, tra le altre cose, qualsiasi forma di assembramento e l’accensione di falò in aree demaniali e quindi anche nelle spiagge.

I divieti sono stati in vigore dalle 19 del 14 agosto alle 7 del 15. Tra le altre cose è stata vieetata anche la vendita e il consumo di alcolici dalle 19 del 14 agosto alle 24 del 15 agosto.

Un’ulteriore stretta, almeno formalmente, era stata data dall’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è stato introdotto l’obbligo di uso della mascherina all’aperto se in luoghi affollati e il divieto di accesso negli uffici pubblici se privi di green pass. E, ancora, obbligo di tampone per partecipare a cerimonie se non si è completato il ciclo vaccinale e tampone obbligatorio anche per chi arriva dagli Usa.