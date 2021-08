‘No alla loro relazione’, fidanzati picchiati in pizzeria

Calci e pugni in un locale, ad entrare in azione sarebbero stati i parenti dei due giovani

E’ esplosa la violenza in un locale palermitano dove un giovane di 26 anni, titolare di una pizzeria, e la sua fidanzata sono stati picchiati da due uomini lo scorso lunedì. I due hanno raccontato alla polizia intervenuta sul posto che a colpirli sono stati il padre della ragazza e il fratello che non accettano la relazione tra i due.

L’aggressione ripresa dalle telecamere

L’aggressione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza della pizzeria e consegnata ai poliziotti che stanno analizzando le immagini per risalire ai responsabili. Dopo l’aggressione i due fidanzati sono stati portati in ospedale dal 118 e medicati al pronto soccorso di Villa Sofia. La prognosi è rispettivamente quindici giorni per il giovane e dieci per la ragazza. Le indagini sono in corso.