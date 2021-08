Vaccini, continua dosi in quartiere “Vacciniamoci presto”

PALERMO – La struttura commissariale sull’emergenza Covid preme ancor più l’acceleratore sui vaccini di prossimità a Palermo. Dopo il successo dei #VaccinInQuartiere all’Arenella e Vergine Maria, sono 11 i nuovi appuntamenti inseriti nel già fitto calendario delle immunizzazioni extra-hub per portare il vaccino alle persone.

Ecco l’elenco: domani, lunedì 30 agosto a Sferracavallo, oratorio SS. Cosma e Damiano, dalle 15 alle 19; martedì 31 agosto a Petralia Soprana, Conad f.lli Giaconia in bivio Madonnuzza, dalle 10 alle 18; mercoledì 1 settembre allo Zen, Laboratorio Zen Insieme, dalle 10 alle 18; giovedì 2 settembre a Ballarò, ristorante “Cotto e bollito”, dalle 10 alle 18; venerdì 3 settembre a Brancaccio, centro polivalente sportivo Padre Puglisi e Padre Kolbe, dalle 10 alle 18; domenica 5 settembre a Mondello, Sirenetta Restaurant, dalle 17 alle 23; lunedì 6 settembre alla Kalsa, ristorante Ciccio passami l’olio, dalle 18 alle 24; -martedì 7 settembre a Vergine Maria, pizzeria Mistral, dalle 19 alle 23; mercoledì 8 settembre a Cep/Cruillas, Centro San Giovanni Apostolo, dalle 10 alle 18; giovedì 9 settembre alla Vucciria, Taverna Azzurra, dalle 13 alle 19; lunedì 13 settembre allo Sperone, palestra Valentino Renda, dalle 10 alle 18. Gli eventi sono aperti a tutta la popolazione dai 12 anni (compiuti) in su.

Si effettueranno prime o seconde dosi. Basta portare con se la tessera sanitaria e un documento di identità. La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per arrivare con i moduli già compilati e sveltire la procedura. Ci si può prenotare dalla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo a questo link https://fiera.asppalermo.org/site/vaccini scegliendo la tappa. In alternativa per prenotarsi si può contattare l’help desk della Fiera del Mediterraneo (chiamate o messaggi Whatsapp) al numero 3312675839.

Intanto proseguono gli appuntamenti in provincia del #VacciniTour, che nei prossimi giorni porterà i medici e gli infermieri della struttura commissariale a vaccinare a Valledolmo, Trappeto, Bolognetta, Belmonte Mezzagno. Una iniziativa che, insieme alle altre organizzate dall’ufficio del commissario Covid di Palermo, Renato Costa, ha portato a effettuare qualcosa come diecimila vaccini solo tra luglio e agosto.

“La campagna di vaccinazione di prossimità, che la Regione ha voluto potenziare a partire da luglio, ci consente di continuare il grande lavoro che avevamo iniziato già da aprile, con la campagna ‘Accanto agli ultimi’, per vaccinare senzatetto e persone in difficoltà – dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa -. Andavamo a vaccinare nelle strutture di accoglienza, nei dormitori, nelle periferie ma potevamo farlo solo per uno specifico target di popolazione: la campagna vaccinale non era ancora entrata nel vivo. Ora che è di massa possiamo coinvolgere anche le fasce di popolazione più giovani, fino ai bambini dai 12 anni compiuti. Non dobbiamo solo vaccinarci tutti, ma anche vaccinarci presto, in vista della fine delle vacanze e di un ritorno a scuola e al lavoro che comporterà più spostamenti, più contatti e dunque più rischi. Speriamo che la popolazione risponda numerosa e raccolga il nostro invito a proteggersi“.