Giallo a Favignana, indagine su 25enne di Palermo trovato morto

FAVIGNANA – Un ragazzo palermitano di 25 anni è stato trovato morto in casa a Favignana, in provincia di Trapani. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Hanno solamente constato il decesso. Il giovane sarebbe un lavoratore stagionale che si era trasferito sull’isola per lavorare durante l’estate.

La salma è stata trasferita a Trapani dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nel corso dell’ispezione sul corpo da parte del medico legale non sono stati trovati segni di violenza.