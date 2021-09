Catania-Fidelis Andria 2-0: doppietta di Sipos per gli etnei

CATANIA – Una doppietta di Sipos regala la prima vittoria al Catania in occasione dell’esordio casalingo in questa nuova, difficile stagione. I rossazzurri iniziano subito a spron battuto, foraggiati dalla verve di Ceccarelli che dopo otto minuti mette Sipos in condizione di firmare facilmente il gol che rompe l’equilibrio. Poi lo stesso numero 11 etneo viene placcato sulla trequarti con l’arbitro che lascia inspiegabilmente proseguire mentre Buonavolontà per poco non sfrutta l’indecisione di Maldonado ma Stancampiano si fa trovare pronto. Gli ospiti non pungono più di tanto e Sipos, dopo aver calciato debolmente, sfrutta a dovere un errore, in fase di disimpegno, di Fontana e fila via battendo per la seconda volta l’incolpevole Dini.

Nella ripresa, i cambi non mutano più di tanto l’inerzia delle due squadre, con il Catania che si affida soprattutto alle ripartenze e l’Andria che raramente si affaccia in area etnea. Finisce con la netta vittoria del Catania che riscatta la debacle della settimana scorsa a Monopoli. Un’importante iniezione di fiducia per il gruppo allenato da Baldini, nel bel mezzo di un costante patema societario.

LA CRONACA

Primo Tempo

1° cross radente di Calapai bloccato a terra da Dini;

3° Ceccarelli si accentra e lascia partire un gran tiro di sinistro a giro che Dini sventa in tuffo!

7° Maldonado sbaglia il rinvio e Casoli calcia di controbalzo mandando il pallone alto di poco;

8° Catania in vantaggio: pallone filtrante di Ceccarelli per Sipos che batte Dini in uscita:1-0 !

14° Ceccarelli lanciato a rete viene travolto da Lacassia sulla trequarti ma l’arbitro lascia inspiegabilmente proseguire;

17° conclusione debole di Ceccarelli;

19° Bolognese ferma fallosamente Pinto: ammonito;

20° punizione di russotto che finisce sull’esterno della rete;

21° Maldonado perde palla e Buonavolontà impegna Stancampiano in una parata a terra;

23° sulla corta respinta della retroguardia pugliese, gran tiro di Russotto che sorvola di poco la trasversale;

26° nella Fidelis Andria, Di Noia sostituisce l’acciaccato Buonavolontà;

31° Pinto colpito da Di Noia che viene ammonito;

34° Andria pericolosa: cross di Benvenga e colpo di testa, in perfetta solitudine, di Bubas: para Dini;

42° conclusione di Monteagudo che finisce di poco a lato;

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° raddoppio del Catania: errore in fase di disimpegno di Fontana, Sipos ruba palla e vola via a formare il 2-0 !

47° il primo tempo si chiude col Catania in doppio vantaggio.

Secondo tempo

1° nell’Andria, Gaeta subentra a Favetta e Venturini prende il posto di Fontana;

7° gran tiro di Provenzano di poco fuori;

13° nel Catania, Russini rileva Ceccarelli;

15° nell’andria, Alberti prende il posto di Sabatino;

22° nel Catania, Biondi e Moro sostituiscono Rosaia e Sipos;

28° Biondi calcia fuori da ottima posizione dopo uno scambio veloce con Russini;

31° gran tiro a giro di Russotto: Dini sventa con un gran tuffo alla sua sinistra!

32° nell’Andria, Nunzella sostituisce Carullo;

36° nel Catania, Izco e Greco prendono il posto di Provenzano e Maldonado;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° finisce 2-0 per il Catania.

TABELLINO

CATANIA (4-3-3) – Stancampiano, Calapai (k), Ercolani, Montegaudo, Pinto, Rosaia (dal 22° Biondi), Maldonado (dal 36°s.t. Greco), Provenzano (dal 36°s.t. Izco), Ceccarelli (dal 13°s.t. Russini), Sipos (dal 22°s.t. Moro), Russotto. A disposizione: Sala, Albertini, Pino, Ropolo, Zanchi, Cataldi, Bianco. Allenatore: Francesco Baldini.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2) – Dini, Sabatino (dal 15°s.t. Alberti), Fontana (dal 1°s.t. Venturini), Lacassia, Benvenga (k), Casoli, Bonavolontà (dal 26°p.t. Di Noia), Bolognese, Carullo (dal 32°s.t. Nunzella), Favetta (dal 1°s.t.Tulli), Bubas. A disposizione: Vandelli, De Marino, Pelliccia, Di Pinto, Bordin, Gaeta, Spano. Allenatore: Luigi Panarelli.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Assistenti: Mattia Massimino (Cuneo) e Pietro Lattanzi(Milano)

IV Ufficiale: Giuseppe Collu (Cagliari).

Note: In occasione del debutto casalingo contro la ripescata Fidelis Andria, le Curve restano chiuse a causa di un guasto al sistema di videosorveglianza. I tifosi tornano al “Massimino” ma hanno accesso esclusivamente in tribuna centrale ed in tribuna B. Esposti striscioni in memoria di Giorgio Marziale, tifoso del gruppo “A sostegno di una fede” recentemente scomparso. Il terreno di gioco si presenta in condizioni accettabili ma un po’ spelacchiato qua e là.

Reti: 8°p.t. e 46°p.t. Sipos (CT).

Ammoniti: Bolognese (FA); Di Noia (FA); Rosaia (CT); Russotto (CT); Carullo (FA); Lacassia (FA); Greco (CT).