Marinella, la festa del vaccino nel quartiere abbandonato

PALERMO- Una festa del vaccino è ancora in corso alla Marinella. Dice Fabio Cocchiara, residente, uno di quelli che ci hanno messo anima e corpo per organizzare un piccolo hub in parrocchia: “Siamo già, nel primo pomeriggio, a cinquanta persone vaccinate. Un grande successo”. Tutto si sta svolgendo nella parrocchia “Sant’Ambrogio”, nell’ambito dell’iniziativa ‘Vaccininquartiere’ voluta fortemente dalla struttura commissariale, guidata dal dottore Renato Costa.

Così, nei locali della parrocchia, richiamate dal parroco, don Mario Consiglio, tante persone sono accorse e stanno accorrendo, con fiducia. Si tratta di uomini e donne che si stanno mettendo in salvo, grazie al vaccino. E che, più difficilmente, si sarebbero recati negli hub per ricevere la somministrazione. In un clima che si può definire di festa.

Ma è anche una esperienza che va oltre il pur importantissimo vaccino. La Marinella, come altre zone di Palermo, è un quartiere abbandonato, in cui l’incuria e le ferite sono visibili. Un giorno come questo può aiutare tutti, pure quelli che hanno la sacrosanta ragione di lamentarsi, a sentirsi, per una volta, palermitani.