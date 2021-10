PALERMO – Danni e disagi a Palermo e provincia per la pioggia che da ieri pomeriggio cade ininterrottamente. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco anche nella notte per allagamenti di strade, scantinati, cantine e negozi invasi dall’acqua. Ad essere più colpita la borgata marinara di Mondello, dove alcune strade sono diventate impraticabili (FOTO) con gravi disagi per gli automobilisti. In particolare a Partanna le strade si sono trasformate in fiume di acqua e fango: tutte le vie della borgata sono state allagate e l’acqua è entrata, come capita in queste condizioni, dentro i magazzini e nelle abitazioni.

La frana di via Grotte

Una frana si e’ verificata in via Grotte, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Danneggiate anche quattro auto. Alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro vetture ed hanno dovuto attendere l’arrivo dei soccorsi. Un vero fiume in piena, quello sceso da via Omero e da via Tolomea, che ha trascinato con sé fango e detriti. Disagi anche nella statale 113 tra Villabate e Ficarazzi. Allagamenti lungo le principale vie cittadine, in via Messina Marine, lungo viale della Regione siciliana, in via Francesco Crispi, in corso Calatafimi e in via Ugo la Malfa, ma anche allo Zen.

Allagamenti anche lungo le autostrade

Allagati anche diversi tratti dell’autostrada A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. E non è stata risparmiata neanche la provincia. Allagamenti sono stati registrati a Termini Imerese, nella parte bassa della citta’, lungo via Salemi Oddo, e nei pressi dell’area portuale. L’acqua ha sommerso tratti della strada di collegamento tra la citta’ e l’area industriale. Disagi anche a Trabia, lungo la litoranea, a Isola delle Femmine. Allagamenti e smottamenti anche nella zona di San Vito, a Makari, in provincia di Trapani.

Voragine a Casteldaccia

Disagi anche nella statale 113 tra Villabate e Ficarazzi. “La strada sembrava un fiume in piena e per camminare con la mia auto mi sono quasi attaccato ad una vettura davanti a me che ha fatto da apri pista, ma sono arrivato al lavoro con oltre un’ora di ritardo”, dice Marcello Lupo, 47 anni che abita alla fine di via Messina Marine. Allagamenti anche al Borgo Vecchio, all’angolo fra via Archimede e piazza della Pace, dove gli scantinati risultano completamenti allagati e in via Pecori Giraldi, l’acqua ha invaso la corsia dei tram. A Casteldaccia dove, a causa della furia del maltempo, si è aperta una voragine in via Pietro Nenni. La strada è stata transennata.

