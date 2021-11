Policlinico Catania ha 2 nuove Terapie subintensive

Catania – Domani, nel Policlinico di Catania, invia Santa Sofia 78, saranno inaugurate due nuove Terapie subintensive alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e del direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico ‘G. Rodolico – San Marco’, Gaetano Sirna. L’appuntamento e’ per le 10 nel piazzale antistante l’ingresso principale dell’edificio 1. Alla cerimonia prenderanno parte il Rettore dell’Universita’ Francesco Priolo e l’Arcivescovo Metropolita mons. Salvatore Gristina, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e la prefetta Maria Carmela Librizzi.

Per i lavori l’Azienda Ospedaliero Universitaria ha usufruito dei fondi della Struttura commissariale per l’emergenza Covid guidata dal Presidente Musumeci in qualita’ di Commissario Delegato dello Stato, con il coordinamento e il supporto tecnico-operativo di Tuccio D’Urso nell’ambito del piano di riorganizzazione e potenziamento delle Terapie Intensive e subintensive previsto dalla Regione Siciliana. Le due nuove Terapie subintensive si trovano nei padiglioni 1 e 4 del Policlinico ed esattamente nei reparti di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza e Pneumologia.

Le due strutture sono state create dalla ristrutturazione totale di locali aziendali esistenti. Sono dotate in totale di 15 posti letto ed entrambe hanno impianti moderni e tecnologicamente tra i piu’ avanzati a disposizione delle strutture sanitarie.



