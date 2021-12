MedCom Forum in Sanità, a Catania un nuovo approccio mediterraneo nella lotta alle malattie infettive

La Sicilia, a causa della sua posizione geografica, è da sempre crocevia di scambi e interessi economici, culturali, politici e militari. Purtroppo, da secoli, anche del transito della grandi epidemie della storia. In questo contesto, nell’Isola sono state messe in campo delle azioni che si inseriscono in un quadro mondiale che punta all’eliminazione dell’AIDS e all’eradicazione dell’HCV. Proprio muovendo da siffatta isola, considerata universalmente come la regione centrale del mediterraneo, appare indispensabile fare il punto sulle iniziative intraprese, ponendo in evidenza la necessità di comunicare ai giovani i comportamenti a rischio, allo scopo di far comprendere le modalità di trasmissione, nonché, al contempo, i progressi della ricerca scientifica e della medicina.



“Le malattie infettive- spiega Amanda Jane Succi, presidente CerpMed – non si fermano ai confini fisici, ma viaggiano invisibilmente anche attraverso quelli meno netti e definiti, come quelli culturali e sociali. Obiettivo di MedCom Forum in Sanità è quello di affrontare il tema scelto in una visione geografica allargata, per dare la possibilità di condividere esperienze, approcci o proposte utili a una sempre più efficace azione di sensibilizzazione e di cooperazione sanitaria sul tema proposto”.



“La pandemia causata dal Covid-19 – continua Succi – induce ad avviare una riflessione su come le malattie infettive hanno cambiato e stanno cambiando le dinamiche sanitarie nazionali e locali, soprattutto nel contesto mediterraneo, con l’obiettivo di condividere le esperienze, le proposte concrete e le call to action, con l’auspicio di attuarle nei prossimi mesi al fine da garantire un approccio sempre più sostenibile ed efficace a tali patologie”.



Per contribuire ad affrontare meglio tutte queste tematiche CerpMed (Centro Studi e Ricerche sulle Relazioni Pubbliche nel Mediterraneo) ha organizzato, nell’ambito di MedCom Forum in Sanità, il convegno dal titolo “Le malattie infettive nell’area Mediterranea: criticità e opportunità in una realtà di frontiera” che si terrà a Catania dal 9 al 10 dicembre 2021, nella sede dell’Università degli Studi di Catania in piazza Dante.



Il Convegno, organizzato da CerpMed e patrocinato da Presidenza Regione Siciliana, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Università degli Studi di Catania, Anci, Federsanità, Rai per il Sociale, Simit Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, ARNAS Garibaldi, FIMGG Federazione Italiana Medici di Famiglia, con il contributo incondizionato di Gilead Sciences, vedrà la partecipazione di personalità nazionali e internazionali di spicco del mondo della Medicina, della Sanità e della Politica.







