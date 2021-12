Gruppo Arena e Gruppo VéGé donano 100mila euro alle associazioni del territorio con il progetto “Noi per la Sicilia”

Sono 100 mila gli euro donati da Gruppo Arena e Gruppo VéGé a 20 realtà associative siciliane che portano avanti progetti di utilità sociale.

“NOI PER LA SICILIA: Sosteniamo chi Sostiene” è un’iniziativa nata per supportare le associazioni, molte già partner di Gruppo Arena, che svolgono attività con finalità esclusivamente solidale e che, sempre in prima linea, rispondono con amore e speranza ai molteplici bisogni del territorio.

Un dialogo fra Gruppo Arena e Gruppo VéGé che non si è mai interrotto con la Comunità siciliana, continuando a progettare per il territorio e con la voglia di poter stare a fianco dei tanti operatori sociali che ogni giorno affrontano straordinarie sfide.

“A nome del CDA di Gruppo Arena e come Presidente di Gruppo VéGé – dichiara Giovanni Arena – è un grande orgoglio poter affiancare queste straordinarie realtà siciliane. Questa donazione è un segno di gratitudine nei confronti di chi ogni giorno contribuisce a rendere migliore la nostra Sicilia. Questi sono i valori che guidano da sempre il Gruppo Arena e vogliamo che la nostra comunità avverta la nostra vicinanza.”

“Essere vicini alle comunità dove Gruppo VéGé opera – aggiunge Giorgio Santambrogio AD di Gruppo VéGé – è sempre stata una delle nostre missioni. Da anni ci impegniamo alla realizzazione di attività legate al territorio con la volontà di sostenere, sia a livello locale che nazionale, territori, sistemi sanitari e operatori sociali che ogni giorno migliorano la vita delle persone.”

In rappresentanza del CDA del Gruppo e della Famiglia Arena, hanno presieduto Giusy Arena, Roberta Arena e Morena Arena all’incontro ufficiale con le Associazioni che si è svolto Mercoledì 22 Dicembre presso il Superstore Decò Gourmet Experience di via Balatelle, a Sant’Agata Li Battiati (CT).

Queste le 20 realtà siciliane protagoniste dell’iniziativa di “Noi per la Sicilia” grazie al sostegno di Gruppo Arena e Gruppo VéGé:

Banco Alimentare sez. di Siracusa e Messina, la grande rete a disposizione dei più poveri;

sez. di Siracusa e Messina, la grande rete a disposizione dei più poveri; Associazione Casa di Toti Onlus – Residenza per ragazzi neurodiversi e Albergo Solidale

– Residenza per ragazzi neurodiversi e Albergo Solidale Acto Sicilia sez. di Catania – Alleanza contro il tumore ovarico;

sez. di Catania – Alleanza contro il tumore ovarico; Lega Ibiscus – Ricerca e trattamento della leucemia e dei tumori del bambino;

– Ricerca e trattamento della leucemia e dei tumori del bambino; Comunità di Sant’Egidio sez. di Catania, Palermo e Messina, vicina ai più poveri;

sez. di Catania, Palermo e Messina, vicina ai più poveri; Associazione Il Faro – Famiglie oltre la disabilità infantile;

– Famiglie oltre la disabilità infantile; WonderLad Onlus – Centro di cura e supporto per bambini affetti da malattie oncologiche e sostegno per i genitori;

– Centro di cura e supporto per bambini affetti da malattie oncologiche e sostegno per i genitori; Locanda del samaritano sez. di Catania- Dignità e Speranza ai poveri;

sez. di Catania- Dignità e Speranza ai poveri; Associazione Spia Onlus – Sostegno al reparto di Oncoematologia pediatrica, Ospedale Civico di Palermo;

– Sostegno al reparto di Oncoematologia pediatrica, Ospedale Civico di Palermo; Associazione Bone Hope – Cure palliative a sostegno dei pazienti in fase terminale, Ospedale Cervello Palermo;

– Cure palliative a sostegno dei pazienti in fase terminale, Ospedale Cervello Palermo; Associazione Oltre Onlus – Sostegno psicologico ai pazienti oncologici;

– Sostegno psicologico ai pazienti oncologici; Comunità di San Martino di Tours – Supporto Mensa dei Poveri di Siracusa;

– Supporto Mensa dei Poveri di Siracusa; Associazione Vita21 di Enna – Per la Sindrome di Down;

di Enna – Per la Sindrome di Down; Associazione Pane di Comunione Onlus di Enna – Supporto a persone in difficoltà economica e a rischio esclusione sociale;

di Enna – Supporto a persone in difficoltà economica e a rischio esclusione sociale; Samot Onlus sez. Enna – Assistenza al Malato Oncologico Terminale;

sez. Enna – Assistenza al Malato Oncologico Terminale; Associazione Ricominciamo da Isabella di Piazza Armerina (EN)- Sostegno alle donne operate al seno;

di Piazza Armerina (EN)- Sostegno alle donne operate al seno; Associazione Donare è vita Onlus – Donazione trapianti di organi tessuti e cellule – Ospedale “G. Martino” di Messina;

– Donazione trapianti di organi tessuti e cellule – Ospedale “G. Martino” di Messina; Caritas diocesana di Caltanissetta – Assistenza della comunità e al contrasto delle povertà;

di Caltanissetta – Assistenza della comunità e al contrasto delle povertà; Associazione Donne Insieme di Piazza Armerina – Sostegno alle donne vittime di violenza;

di Piazza Armerina – Sostegno alle donne vittime di violenza; Unitalsi di Piazza Armerina – Servizio agli ammalati.



