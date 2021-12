Grave incidente, tragedia in Sicilia: muoiono tre giovani

NISCEMI – Grave incidente, tragedia di Natale. Tre ragazzi di età compresa tra 18 e 20 anni sono morti all’alba sulla strada provinciale 11, contrada Due Trazzere.

I nomi

Hanno perso la vita Gaetano Parisi, Rosario Quinci, Alessandro Cirrone, quest’ultimo appena sedicenne.

La ricostruzione

L’incidente si è verificato intorno alle 3. I quattro, che stavano rientrando a casa dopo la notte trascorsa fuori, viaggiavano su una Citroen C3 condotta dal ventenne quando, per cause in corso di accertamento, sono usciti fuori strada. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato di polizia che al momento stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essersi verificato a causa dell’alta velocità. Il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo e la restituzione delle salme ai parenti.

Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118.

Gravissimo un altro giovane, trasferito a Palermo in elisoccorso

