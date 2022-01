Obbligo vaccinale, per la prima dose tempo fino al 31 gennaio

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto sull’obbligo vaccinale contro il Coronavirus dovrebbe arrivare oggi. Se sarà così inizia il giro di vite per il lavoratori over 50 che ancora non si sono sottoposti alla somministrazione del siero.

Se infatti Il decreto legge sarà pubblicato nella giornata di oggi, da domani 8 gennaio, l’obbligo vaccinale entrerà in vigore. In altre parole da domani fino al 31 gennaio scatta il periodo in cui i lavoratori potranno mettersi in regola per per fare la prima dose di vaccino in modo da essere in regola con l’appuntamento del 15 febbraio. Da quella data per l’accesso ai luoghi di lavoro sarà necessario infatti super green pass.

Per tutti gli over 50, lavoratori e non, le sanzioni pecuniarie per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale scatterebbero comunque dal primo febbraio.

LEGGI ANCHE

Covid, obbligo vaccinale per gli over 50: ecco a quanto ammonta la multa

Covid, più di 2 milioni di over 50 senza vaccino

Covid, obbligo vaccinale e nuove regole: tutte le date da ricordare



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI