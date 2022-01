Covid, più di 2 milioni di over 50 senza vaccino

In Italia è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e chi ancora non si è vaccinato dovrà farlo a breve perché, altrimenti, rischia una multa.

Il numero degli over 50 non ancora immunizzati supera la quota di 2 milioni in tutta Italia. Il dato totale, come emerge dal report del Governo, è di 2.165.583.

In particolare nella fascia compresa tra i 50 e i 59 anni, i soggetti totalmente scoperti dal siero sono 993.463. Tra i 60 e i 69 anni sono 616.595, tra i 70 e i 79 sono 374.464 e nella fascia over 80 sono 181.061.



