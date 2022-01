Maltempo, in Sicilia attesa neve sopra i 600 metri

L’inverno continua a mostrare il suo mordente. Sebbene gradualmente potrebbe tornare l’alta pressione, soffiano venti settentrionali su tutto il Paese. Oggi sono così previsti gli ultimi rovesci al Centro-Sud, soprattutto sugli Appennini e sulla Sicilia centro-settentrionale, con isolate nevicate al di sopra dei 600-750 metri. Più soleggiato ma via via più freddo sul resto d’Italia. Mari in gran parte molto mossi, agitati il Mar Tirreno, lo Ionio e i bacini attorno alla Sardegna.

Domani si registrerà un veloce impulso instabile, nel contempo avanzerà l’alta pressione. Peggiorerà rapidamente dalle regioni adriatiche centrali verso la Sardegna orientale attraversando il Lazio e infine la Sicilia. Nevicate fino in collina o prossime alle coste sulle Adriatiche e a 200m sul Lazio, 500m in Sardegna. Tempo più stabile e soleggiato sul resto delle regioni. Entro sera piogge in Sicilia. Venti nordorientali.



