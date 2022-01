Musumeci: il faccia a faccia tra resa dei conti e imbarazzo

PALERMO – Crisi di maggioranza: il day after tra imbarazzo e rese dei conti. Musumeci convoca la giunta dopo l’annuncio rabbioso di ieri sera. Buona parte degli assessori avrebbero appresso dell’azzeramento in diretta facebook storcendo il naso, un fatto che di certo non rende il clima meno teso. Anzi. Sono tanti i nodi da sciogliere. E se i lealisti dormono sonni più o meno sereni, gli assessori legati ai non allineati (o presunti tali) si apprestano a vivere momenti più complicati. I bene informati sostengono che l’imbarazzo maggiore riguarda gli assessori azzurri più vicini a Gianfranco Miccichè: Tony Scilla e Marco Zambuto.

Diverso il caso dei lealisti forzisti Marco Falcone e Gaetano Armao, legati a doppio filo alle sorti del presidente. Lo stesso discorso vale per il meloniano Manlio Messina e per il centrista Toto Cordaro. Mimmo Turano resta alla finestra. Al centro si registrano altre situazioni abbastanza delicate con l’assessore Lagalla che deve gestire a livello carsico la partita elettorale palermitana e Daniela Baglieri nominata in quota Udc che dopo il voto di ieri ha più di una grana da affrontare. E l’assessore leghista Alberto Samonà? Al netto del buon rapporto personale con il presidente dovrà superare l’imbarazzo per il voto dei franchi tiratori che in buona parte, si dice, fanno parte dei nuovi arrivati.

Più tranquilla la situazione di Antonio Scavone al netto dell’assenza in aula del collega Roberto Di Mauro per forze di causa maggiore. Adesso ci sarà da fare il punto con i tanto detestati partiti, ma dopo la durezza delle parole usate ieri sera la strada sembra tutta in salita. E qualche vecchio volpone che ieri ha gongolato davanti alle difficoltà del presidente sussurra ai cronisti: “Azzeramento? Faccio una previsione: non lo farà”.



